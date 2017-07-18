Сотрудники и ветераны МЧС Уфы высадили аллею в честь 90-летия Госпожнадзора

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ТАСС, 18 июля. Сотрудники и ветераны Государственного пожарного надзора высадили аллею деревьев в Уфе в честь 90-летнего юбилея службы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию Государственного пожарного надзора, сотрудники и ветераны службы высадили памятную аллею в сквере имени 50-летия Победы города Уфы. Всего было высажено 39 елей", - сказал представитель ведомства.
"Примечательно, что эта акция проводится в Год экологии в России и мы можем не только провести памятное мероприятие, но и внести вклад в укрепление экологии, сделать нашу столицу еще более прекрасной", - цитирует пресс-службе слова начальника ГУ МЧС по Башкирии Марата Латыпова.
18 июля отмечается День образования Государственного пожарного надзора. В этот день 90 лет назад органы власти РСФСР утвердили "Положение о государственном пожарном надзоре".