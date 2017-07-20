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Сотрудники МЧС спасли восемь грибников в Красноярском крае с начала недели

Общество Безопасная жизнь
20 июля, 11:52 UTC+3 ТАСС

Большинство потерявшихся оказались людьми в возрасте

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ТАСС, 20 июля. Восемь заблудившихся грибников спасли сотрудники ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю с начала недели. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За четыре рабочих дня этой недели спасатели выезжали шесть раз на поиски восьмерых грибников. Никто из них не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Трое любителей тихой охоты были спасены в район 45-го км Енисейского тракта, один - в районе города Железногорск, один - около города Зеленогорск, один - близ населенного пункта Шошено и еще двое - недалеко от населенного пункта Абалаково.

"Основными причинами, по которым люди теряются в лесу, являются незнание района, в который они уходят, неумение ориентироваться в лесу, отсутствие карты и компаса, плохое зрение и слух. Большинство потерявшихся - люди в возрасте", - отметили в пресс-службе.

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