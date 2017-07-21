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Спортплощадки для инвалидов откроются при вузах МЧС России

Общество Безопасная жизнь
21 июля, 16:48 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, июля. /ТАСС

На набережной Петрозаводска уже прошло открытие площадки с уникальными силовыми тренажерами для людей с ограниченными возможностями

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Спортивные площадки для людей с ограниченными возможностями будут открыты при всех вузах МЧС России, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Пучков.

"Во всех высших учебных заведениях МЧС России будут оборудованы подобные тренажеры (приспособленные для тренировок людей с ограниченными возможностями - прим. ТАСС). На них смогут заниматься слушатели, курсанты, весь персонал и жители близлежащих районов", - сказал Пучков. 

Как передает корреспондент ТАСС, глава МЧС России принял участие в открытии на набережной Петрозаводска спортивной площадки с уникальными силовыми уличными тренажерами для людей с ограниченными возможностями, в том числе использующих для передвижения кресло-коляску.

Занятия на площадке будут бесплатно доступны всем желающим круглый год.

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