МЧС выявило около 100 нарушений пожарной безопасности на лесозаводах Сахалина

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ТАСС, 24 июля. Порядка 100 нарушений пожарной безопасности выявлено на лесоперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях Сахалина, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"На особый учет государственными пожарными инспекторами взяты 30 объектов лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли и 113 собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения. По результатам проверок на 11 лесоперерабатывающих объектах было выявлено 75 нарушений требований пожарной безопасности, на семи объектах сельскохозяйственного назначения - 11 нарушений", - сказали в пресс-службе.
Также к административной ответственности за данные нарушения привлечены семь юридических и 13 должностных лиц. Им выписали предписания об устранении нарушений, связанных с захламленностью прилегающих территорий горючим мусором, отсутствием и неисправностью противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.
"На первый взгляд данные нарушения кажутся незначительными, но, как показывает практика, захламление может привести к серьезным последствиям. Так, в июле 2016 года в селе Молодежное Тымовского района произошло возгорание опилок рядом с цехом лесопиления. Отсутствие первичных средств пожаротушения привело к быстрому распространению огня, в результате имущество двух предприятий было полностью уничтожено. Материальный ущерб составил 475 тыс. рублей", - подчеркнули в министерстве.