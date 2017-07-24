Спасатели обеспечили безопасность Сабантуя в Пензенской области

ТАСС, 24 июля. Праздник Сабантуй в Пензенской области прошел без происшествий, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области прошел Всероссийский сельский Сабантуй. Более ста сотрудников МЧС России по Пензенской области обеспечивали его безопасность. Праздник прошел без происшествий", - сказали в пресс-службе.

Спасатели провели с гостями праздника профилактические беседы о правилах поведения при большом скоплении людей, пожарной безопасности, поведения на воде и порядке действий в случае ЧП. Также все желающие могли познакомиться с пожарной и аварийно-спасательной техникой, стоящей на вооружении МЧС России.