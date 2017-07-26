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Уровень воды в реках Приморья падает

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 12:48 UTC+3

Паводковая обстановка в регионе стабильна

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июля. Снижение уровня воды в реках и стабилизация паводковой обстановки отмечается в Приморском крае. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

"В настоящее время паводковая обстановка в Приморском крае стабильна, уровень воды падает. Проводится весь комплекс превентивных мероприятий. Работы спасателей Амурского спасательного центра на опасных участках были продолжены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Спасатели расчищают обводные канавы и реки, проводят берегоукрепительные работы в пяти населенных пунктах. Производится откачка воды из подвалов и очистка ливневок. На дамбах Уссурийского городского округа выставлены круглосуточные посты по мониторингу уровней воды. "Всего на территории Приморского края задействована группировка из 50 спасателей Амурского спасательного центра", - добавили в ведомстве. 

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