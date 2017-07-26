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Дознаватели МЧС возбудили 85 уголовных дел по фактам пожаров в лесах Иркутской области

Общество Безопасная жизнь
26 июля, 14:16 UTC+3 ТАСС

Для сбора доказательств сотрудники ведомства используют беспилотники

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ТАСС, 26 июля. 85 уголовных дел возбуждено в Иркутской области с начала года по фактам пожаров в лесах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"С начала весенне-летнего пожароопасного периода по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях возбуждено 85 уголовных дел, назначено более 200 пожарно-технических экспертиз, в производстве дознавателей находится 71 материал доследственной проверки по лесным пожарам", - сказал сотрудник ведомства.

В своей работе, кроме допроса свидетелей, при сборе доказательств дознаватели используют беспилотники. Это сокращает время и улучшает качество осмотра места пожара, говорят в пресс-службе. "В ходе проведения дознания по четырем уголовным делам установлены четыре лица, подозреваемых в совершении преступлений. По результатам расследования уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности", - отметил собеседник агентства.

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