Уральские психологи МЧС запустили интернет-портал экстренной помощи

ТАСС, 28 июля. "Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России" теперь работает на Урале, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.

"Специалисты Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России подключились к оказанию дистанционной психологической помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Реализация дистанционной помощи осуществляется с использованием портала "Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Существует два формата получения консультации: публичная, которая видна всем пользователям сайта, и скрытая через личный кабинет на портале. Помощь оказывают шесть специалистов-психологов МЧС.

"Все специалисты интернет-службы - квалифицированные психологи, имеющие опыт работы с кризисными ситуациями. Для того, чтобы вступить в ряды интернет-консультантов, уральские психологи проходили специальное обучение, а по завершении приступали к процессу дистанционного консультирования под руководством более опытных специалистов", - добавили в ведомстве.