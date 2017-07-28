Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские психологи МЧС запустили интернет-портал экстренной помощи

Общество Безопасная жизнь
28 июля, 14:13 UTC+3

Консультацию специалиста можно получить в публичном формате или через личный кабинет на портале

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. "Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России" теперь работает на Урале, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.

"Специалисты Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России подключились к оказанию дистанционной психологической помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Реализация дистанционной помощи осуществляется с использованием портала "Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Существует два формата получения консультации: публичная, которая видна всем пользователям сайта, и скрытая через личный кабинет на портале. Помощь оказывают шесть специалистов-психологов МЧС.

"Все специалисты интернет-службы - квалифицированные психологи, имеющие опыт работы с кризисными ситуациями. Для того, чтобы вступить в ряды интернет-консультантов, уральские психологи проходили специальное обучение, а по завершении приступали к процессу дистанционного консультирования под руководством более опытных специалистов", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
2
Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию
3
Посла США в Москве вызвали в МИД РФ
4
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
5
Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправы
6
Энергоснабжение трех городов Крыма восстановлено
7
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама