Спасатели эвакуировали получившую травму туристку с плато Лагонаки в Адыгее

ТАСС, 31 июля. Туристка, получившая травму ноги в горах Адыгеи, эвакуирована сотрудниками МЧС, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В районе Азишской пещеры на плато Лагонаки спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь туристке из Краснодарского края. Женщина получила травму коленного сустава", - сказал собеседник агентства.

Прибыв на место, спасатели оказали помощь женщине и транспортировали ее к автомобилю. Родственники доставили пострадавшую в больницу.