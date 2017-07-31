Спасатели эвакуировали получившую травму туристку с плато Лагонаки в Адыгее

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ТАСС, 31 июля. Туристка, получившая травму ноги в горах Адыгеи, эвакуирована сотрудниками МЧС, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
"В районе Азишской пещеры на плато Лагонаки спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь туристке из Краснодарского края. Женщина получила травму коленного сустава", - сказал собеседник агентства.
Прибыв на место, спасатели оказали помощь женщине и транспортировали ее к автомобилю. Родственники доставили пострадавшую в больницу.