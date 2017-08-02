Вертолет МЧС России отправился в Сербию, где поможет тушить природные пожары

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России в среду утром вылетел в Сербию, где будет круглосуточно дежурить на случай возникновения крупных природных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В соответствии с запросом правительства Республики Сербия и поручением правительства Российской Федерации из Москвы в город Ниш вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством", - сказал собеседник агентства. По его словам, необходимость проведения "гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций".

Ми-8 с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме города Ниш. "Вертолет будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и Балканского региона", - пояснили в МЧС.

Ми-8 оснащен не только водосливным устройством, но и выносной стрелой с лебедкой для спуска и подъема спасателей или пострадавших. "На счету экипажа этого воздушного судна сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за ее пределами", - сказали в МЧС.

Вертолет будет работать в рамках деятельности Российско-сербского гуманитарного центра. В апреле 2012 года правительствами РФ и Сербии было подписано соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра, который призван обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран региона. В частности, центр нацелен на проведение поисково-спасательных операций, оказание гуманитарной помощи, а также на организацию тушения пожаров.