Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет МЧС России отправился в Сербию, где поможет тушить природные пожары

Общество Безопасная жизнь
2 августа, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Экипаж Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС будет осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме города Ниш

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России в среду утром вылетел в Сербию, где будет круглосуточно дежурить на случай возникновения крупных природных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В соответствии с запросом правительства Республики Сербия и поручением правительства Российской Федерации из Москвы в город Ниш вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством", - сказал собеседник агентства. По его словам, необходимость проведения "гуманитарной операции по оказанию помощи Сербии вызвана тем, что с наступлением жаркой погоды в регионе возрастают угрозы возникновения пожароопасных ситуаций".

Ми-8 с опытным экипажем Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России будет базироваться и осуществлять круглосуточное дежурство на аэродроме города Ниш. "Вертолет будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения крупных пожаров на территории Сербии и Балканского региона", - пояснили в МЧС.

Ми-8 оснащен не только водосливным устройством, но и выносной стрелой с лебедкой для спуска и подъема спасателей или пострадавших. "На счету экипажа этого воздушного судна сотни успешных спасательных операций в разных климатических условиях на территории Российской Федерации и за ее пределами", - сказали в МЧС.

Вертолет будет работать в рамках деятельности Российско-сербского гуманитарного центра. В апреле 2012 года правительствами РФ и Сербии было подписано соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра, который призван обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран региона. В частности, центр нацелен на проведение поисково-спасательных операций, оказание гуманитарной помощи, а также на организацию тушения пожаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
4
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
5
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама