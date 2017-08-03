Несколько тысяч убежищ в Москве помогут спасти горожан от современных средств поражения

Формирование московской системы Местной противовоздушной обороны (МПВО) началось 3 августа 1937 года. Именно в этот день Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление "О местной противовоздушной обороне городов Москвы, Ленинграда, Баку, Киева". Одной из основных задач МПВО была подготовка бомбоубежищ для населения. Первое было создано в московской Доме на набережной.

​История противовоздушной обороны Москвы

Со времен Великой Отечественной войны в качестве убежищ для жителей города начало использоваться и московское метро.

Всего за годы войны в убежищах и укрытиях могли спрятаться 25,5 млн человек, что сохранило жизни многим тысячам людей.

В 1961 году была создана общегосударственная система - Гражданская оборона СССР и на базе МПВО Москвы был создан Штаб гражданской обороны Москвы. Началось массовое строительство убежищ для жителей города с новыми техническими решениями для обеспечения защиты от оружия массового поражения, в том числе и атомного. Совершенствовали мобилизационные планы, развивали систему оповещения населения и средства связи. В 1967 году в 17 районах столицы были созданы школы гражданской обороны, а в 1969 году были образованы курсы ГО по оперативной и инженерной подготовке, противорадиационной и противохимической защите.

Правопреемником Гражданской обороны Москвы с 2005 года является столичный главк МЧС России. В настоящее время руководителем столичной гражданской обороны является мэр города Сергей Собянин, а реализацию государственной политики в области гражданской обороны организуют Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с Департаментом ГОЧСиПБ. Правительство Москвы успешно реализуют целый ряд целевых программ. Особое место среди них уделяется выполнению программы «Безопасный город» на 2012-2018 годы.

Сколько убежищ сейчас в Москве

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента ГО и ЧС, основная цель гражданской обороны – это защита населения и объектов Москвы в случае возникновения военных конфликтов. Если раньше речь шла в основном о защите от оружия массового поражения, в том числе ядерного, то современные военные действия характеризуются использованием преимущественно высокоточного оружия, что со всей наглядностью продемонстрировано в Сирии. Кроме того, укрытия и убежища обеспечивают защиту от поражающих факторов при разрушении потенциально опасных объектов, обрушении зданий и сооружений.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко рассказал, что сооружения гражданской обороны в зависимости от типа и степени защиты делятся на убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. Информация о количестве таких сооружений в Москве держится в тайне, однако в 2016 году появилось требование о приспособлении для защиты населения как можно большего количества помещений. При этом, укрытия стали новым типом защитных сооружений. Они предусматриваются проектировщиками практически в каждом доме – как правило, это помещения подземных автостоянок. Укрытия оборудованы системами канализации, дымоудаления и другими коммуникациями, которые могут использоваться в случае чрезвычайной ситуации.

В пресс-службе департамента ГО и ЧС уточнили, что укрытия предназначены для защиты населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций и от обрушения конструкций вышерасположенных этажей здания.

"Требования к укрытиям ниже, чем к убежищам и противорадиационным укрытиям. Системы жизнеобеспечения должны быть рассчитаны на односуточное пребывание укрываемых, в то время как в убежищах – двое суток. Защита от ударной волны в укрытиях по сравнению с убежищами снижена вдвое", - пояснили в департаменте.

Там отметили, что всего на территории города в подвалах жилых, общественных и производственных зданий, на придомовых территориях и территориях организаций расположено несколько тысяч защитных сооружений гражданской обороны. Законсервированных защитных сооружений гражданской обороны в городе нет.

Каково в целом состояние защитных сооружений в Москве

По словам Мищенко, на сегодняшний день подавляющая часть защитных сооружений Москвы находятся в федеральной собственности. Городу принадлежат только убежища и укрытия, изначально построенные за счет средств субъекта. Но с 2013 года по поручению президента РФ ведется анализ состояния всех защитных сооружений по всей стране. После того, как эта работа будет выполнена, планируется передать часть защитных сооружений под управление Москвы и перезакрепить их за городскими организациями. Передача убежищ под управления города позволит Москве самостоятельно принимать решения о поддержании их в надлежащем состоянии.

В пресс-службе департамента ГО и ЧС подчеркнули, что состояние защитных сооружений в Москве позволяет обеспечить все население города защитой от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения и поражения обломками строительных конструкций.

Там отметили, что запасы продовольствия и инвентаря в защитных сооружениях не хранятся – они будут формироваться в случае получения соответствующего распоряжения и в период подготовки укрытий и убежищ к приему населения.

Какова роль метро?

По данным департамента ГО и ЧС Москвы, большинство станций Московского метрополитена оснащены специальным оборудованием и способны обеспечивать укрытие населения города.

Перевод метрополитена и дополнительных сооружений в режим полной готовности для функционирования в качестве защитного сооружения осуществляется не более чем за 12 часов. Работа метро в режиме средства коллективной защиты исключает транспортный режим. Расчетная продолжительность непрерывного пребывания укрываемого населения в метро – также 12 часов. Поэтому запасы продовольствия в метро не создаются и не хранятся. В качестве источника водоснабжения используется сеть городского водопровода, а также защищенные водозаборные скважины или запасные емкости воды.

Расчетное время заполнения станций и тоннелей укрываемыми людьми по сигналам ГО составляет 10 минут, в отдельных случаях допускается увеличение указанного времени до 15 мин.

Все подземные линии метрополитена изолированы от внешней среды защитно-герметическими затворами. Некоторые затворы установлены и в вестибюлях станций.

В свою очередь Мищенко уточнил, что для использования в качестве убежища подходят около 170 станций московского метро - в основном, это станции глубокого заложения. Наземные вестибюли без окон могут также использоваться как простейшие укрытия.

По его словам, гермодвери также установлены в некоторых тоннелях. Таким образом, в случае опасности могут быть созданы замкнутые системы из нескольких станций.

Как узнать, куда бежать?

Узнать адреса ближайших укрытий и убежищ жители города могут в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне. Адреса таких пунктов указаны на сайтах управ и префектур, а также в разделе "Услуги" на портале мэра и правительства Москвы.

Эти же данные можно получить и в окружных управлениях МЧС России.

Наталья Дмитрак