Предупреждение из-за сильной жары объявлено в Воронежской области

Глава АРБ не слышал об инициативе еще нескольких банков выйти из ассоциацииЭкономика и бизнес 4 августа, 12:08
Пресс-конференция участников экспедиции на МКС. ВидеотрансляцияКосмос 4 августа, 12:06
Месси, Роналду и Дибала претендуют на приз лучшему форварду Лиги чемпионов сезона-2016/17Спорт 4 августа, 11:47
Фиксированные тарифы на такси могут ввести в Москве к ЧМ-2018Москва 4 августа, 11:42
Мхитарян, Погба и Ибрагимович номинированы на приз лучшему игроку Лиги Европы - 2016/17Спорт 4 августа, 11:41
"Газпромнефть-Оренбург" в 2017 г. вложит более 6 млрд руб. в проекты по охране природыЭкономика и бизнес 4 августа, 11:36
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбаргоЭкономика и бизнес 4 августа, 11:29
Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на УралеНовости партнеров 4 августа, 11:20
СМИ: умер композитор, написавший музыку к "Декстеру"Культура 4 августа, 11:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 4 августа. /ТАСС/. Предупреждение объявлено в Воронежской области из-за жаркой погоды, которая ожидается в регионе в ближайшие часы и в субботу, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено штормовое предупреждение: во второй половине дня 4 августа и днем 5 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха - 35-37 градусов", - отмечается в сообщении МЧС.
По прогнозу МЧС региона, в Воронежской области со второй половины пятницы повысится риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров, аварийных ситуаций и ДТП, происшествий на воде. Спасатели призывают жителей региона в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов, не посещать необорудованные пляжи.