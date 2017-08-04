Предупреждение из-за сильной жары объявлено в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 4 августа. /ТАСС/. Предупреждение объявлено в Воронежской области из-за жаркой погоды, которая ожидается в регионе в ближайшие часы и в субботу, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено штормовое предупреждение: во второй половине дня 4 августа и днем 5 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха - 35-37 градусов", - отмечается в сообщении МЧС.

По прогнозу МЧС региона, в Воронежской области со второй половины пятницы повысится риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров, аварийных ситуаций и ДТП, происшествий на воде. Спасатели призывают жителей региона в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов, не посещать необорудованные пляжи.