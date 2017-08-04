МЧС: гибель людей на водоемах Дальнего Востока, Сибири и Урала снизилась в 2,5 раза

ТАСС, 4 августа. В МЧС отмечают снижение количества происшествий на воде и гибели людей на Дальнем Востоке, Сибири и Урале до 2,5 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центр министерства.

"Снижение количества происшествий с маломерными судами и гибели людей в 2-2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено во всех трех федеральных округах - Сибирском, Уральском и Дальневосточном", - сказали в пресс-службе.

Этого удалось достичь благодаря всероссийской профилактической акции "Вода - безопасная территория". В ней, кроме МЧС, участвуют сотрудник МВД, транспортной прокуратуры, органы местного самоуправления, старосты населенных пунктов, волонтеры и СМИ. "На берегах водоемов в местах массового купания пресечено 1,5 тыс. нарушений общественного порядка, выявлено более 1,3 тыс. нарушений правил пользования маломерными судами, проведена просветительская работа с почти 108 тыс. граждан, отдыхающими в необорудованных местах у воды", - отметили в ведомстве.

Акция "Вода - безопасная территория" будет продолжена, очередной ее этап пройдет с 21 по 27 августа.