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За сутки на Ямале ликвидировали 21 лесной пожар

Общество Безопасная жизнь
5 августа, 13:12 UTC+3 5 июля

В правительстве региона сообщили, что спасатели не допустили распространение огня на населенные пункты и объекты экономики

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5 июля, ТАСС. Пожарные за сутки ликвидировали 21 лесной пожар в Ямало-Ненецком автономном округе, но площадь пожаров не сократилась и составляет 67 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По состоянию на 5 августа на Ямале ликвидирован 21 лесной пожар, локализовано семь очагов на общей площади порядка 31 тыс. га. В муниципальных образованиях Ямала работы по тушению ведутся на 18 действующих пожарах на площади 29 тыс. га, еще 38 тыс. га находятся в зоне контроля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории округа не допущено угроз населенным пунктам, объектам экономики и жизнеобеспечения.

В ликвидации последствий ЧС на сегодняшний день задействовано почти 600 человек личного состава, в том числе групп межрегионального маневрирования. Патрулирование осуществляют два борта, на тушении работают пять бортов авиации МЧС РФ, в том числе 2 БЕ-200ЧС, ИЛ-76, два МИ-8МТВ с ВСУ. Авиацией со сливными устройствами за минувшие сутки совершено свыше 147 сбросов воды в очаги возгорания объемом порядка 1 300 тонн.

5 августа в регион прибыл глава МЧС Владимир Пучков. Он проведет совещание по вопросам готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, оценит принятые меры по тушению природных пожаров в арктическом регионе. Также запланирована рабочая встреча с губернатором автономного округа Дмитрием Кобылкиным.

Всего с момента ухудшения обстановки в регионе полностью ликвидировано 285 природных пожаров на общей площади свыше 118 тыс. га.

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