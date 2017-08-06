МЧС: дожди могут привести к подтоплениям на Дальнем Востоке и Урале

ТАСС, 6 августа. Обильные осадки, по прогнозу ожидаемые на Дальнем Востоке и Урале, могут привести к подтоплению территорий и потушить лесные пожары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"В ближайшие дни сильные дожди ожидаются на Дальнем Востоке и на Урале. Неблагоприятный прогноз погоды касается Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Обильные осадки повысят уровни рек, что вызовет подтопления прибрежной зоны. На Урале сильный дождь будет способствовать нормализации обстановки с природными пожарами", - сказал собеседник агентства.

Прогноз направлен в органы местного самоуправления и на объекты жизнеобеспечения в регионах. Силы и средства МЧС готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, отметили в пресс-службе.