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Вертолет МЧС защитил от пожара в Сербии населенный пункт с 5 тыс. жителей

Общество Безопасная жизнь
7 августа, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

За последние сутки вертолет Ми-8 совершил на очаг пожара в городе Ниш три сброса воды общей массой 15 тонн

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России, заступивший на дежурство в городе Ниш в Сербии, защитил от природного пожара один населенный пункт, в котором проживают пять тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В течение суток вертолет Ми-8 МЧС России на очаг пожара совершил три сброса воды общей массой 15 тонн, не допущено распространение огня в сторону населенного пункта Жбевац с населением более 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России проводит круглосуточный космический мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории Республики Сербия. "Космические снимки и другая оперативная информация передаются российско-сербскому гуманитарному центру Ниш", - сообщили в МЧС.

Ми-8 прибыл в Сербию 2 августа для оперативного тушения возникающих природных пожаров в рамках работы российско-сербского гуманитарного центра в соответствии с запросом сербского правительства и поручением правительства РФ.

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