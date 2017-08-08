МЧС предупредило о сильной жаре в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. В Дагестане ожидается жара свыше 40 градусов, МЧС распространило экстренное предупреждение. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике.
"В период с 13:00 мск по 16:00 мск 8 и 9 августа в Дагестане ожидается сильная жара: в низменных районах 42-43 градуса, в предгорных районах - 40 градусов, приморских и горных районах - 38-39 градусов", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, МЧС прогнозирует чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с выходом из строя объектов жизнеобеспечения в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацию асфальтового и железнодорожного полотна.