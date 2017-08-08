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Сотрудники МЧС спасли из колодца в Ульяновске двух щенков

Общество Безопасная жизнь
8 августа, 14:35 UTC+3

Животные не могли выбраться из коллектора на 13-м Инженерном проезде

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ТАСС, 8 августа. Сотрудники МЧС спасли двух щенков из коллектора в Ульяновске, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу "112" города Ульяновска поступило сообщение от очевидца о том, что на 13-м Инженерном проезде в коллекторе находятся два щенка и жалобно скулят. Достать их невозможно, так как колодец глубиной около четырех метров", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие спасатели спустились на дно коллектора и достали животных. Щенки после освобождения убежали, отметили в ведомстве.

Всего за последние сутки спасатели Ульяновска восемь раз выезжали на помощь населению. Было задействовано 27 спасателей и восемь единиц техники. 

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