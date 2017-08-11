Жара до 37 градусов ожидается на Черноморском побережье Кубани

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СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о жаре до 37 градусов объявлено на Черноморском побережье Кубани, сообщили в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В период с 14:00 мск до 18:00 мск 11 августа на Черноморском побережье в районе Новороссийск-Джубга ожидается сильная жара в 37 градусов. Населению рекомендуется принять меры пожарной безопасности", - сказали в министерстве.
Спасатели призывают жителей и гостей курортов не разводить костры под деревьями. Также рекомендовано сократить время пребывания под открытым солнцем.