Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре

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КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Более 80 спасателей принимают участие в ликвидации крупного пожара, возникшего в двухэтажном частном доме в Краснодаре. Им удалось локализовать возгорание на площади 700 кв. метров, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В 14:15 мск пожар локализован на площади 700 кв. метров, 15:32 мск - ликвидация открытого горения. Всего в тушении задействованы 86 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек и 18 единиц техники", - сказали в МЧС.
Сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме на улице Строителей поступило в 13:03 мск. На место были направлены основные подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.