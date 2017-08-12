МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Воронежской области

Власти Москвы намерены завершить благоустройство территории парка в "Лужниках" к сентябрюСпорт 12 августа, 15:38
Футболист "Зенита" Жулиано прошел медосмотр для перехода в "Фенербахче"Спорт 12 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу победила команду Германии в товарищеском матчеСпорт 12 августа, 14:56
Хоккеист "Динамо" Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через два-три дняСпорт 12 августа, 14:35
В "Лужниках" проходит праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурникаСпорт 12 августа, 14:14
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобилиЭкономика и бизнес 12 августа, 14:04
Фестиваль авиации в парке "Патриот". ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 12 августа, 14:00
Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд дебютирует в качестве промоутера 9 сентября в СШАСпорт 12 августа, 13:41
Тренер: отсутствие личного врача на ЧМ могло стать причиной травмы десятиборца ШкуреневаСпорт 12 августа, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Управление МЧС по Воронежской области объявило предупреждение из-за 35-градусной жары, которая, согласно прогнозам, установится в регионе в 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено штормовое предупреждение: днем 13 августа по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, 35 градусов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что, согласно прогнозам, сохранится риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров, аварийных ситуаций и ДТП, а также происшествий на воде. Спасатели призывают жителей региона в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов и не посещать необорудованные пляжи.
13 августа на юге региона также прогнозируется чрезвычайный режим пожарной опасности.
С 30 апреля в Воронежской области установлен особый противопожарный режим: запрещен въезд в хвойные леса, разведение костров. Нарушителям грозит штраф: физическим лицам - до 4 тыс. рублей, должностным - до 30 тыс. рублей, юридическим - до 500 тыс. рублей.