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МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Воронежской области

Общество Безопасная жизнь
12 августа, 14:52 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 12, августа. /ТАСС

Спасатели рекомендуют при возможности находиться в помещениях и предупреждают о риске возникновения лесных и ландшафтных пожаров

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ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Управление МЧС по Воронежской области объявило предупреждение из-за 35-градусной жары, которая, согласно прогнозам, установится в регионе в 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено штормовое предупреждение: днем 13 августа по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, 35 градусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что, согласно прогнозам, сохранится риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров, аварийных ситуаций и ДТП, а также происшествий на воде. Спасатели призывают жителей региона в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов и не посещать необорудованные пляжи.

13 августа на юге региона также прогнозируется чрезвычайный режим пожарной опасности.

С 30 апреля в Воронежской области установлен особый противопожарный режим: запрещен въезд в хвойные леса, разведение костров. Нарушителям грозит штраф: физическим лицам - до 4 тыс. рублей, должностным - до 30 тыс. рублей, юридическим - до 500 тыс. рублей.

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