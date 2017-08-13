МЧС предупреждает о жаре, сильном ветре и грозах в Орловской области

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ТАСС, 13 августа. Грозы с порывами ветра до 20 м/с и 32-градусная жара ожидают жителей Орловской области, предупредили в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На территории Орловской области с 21:00 мск 13 августа до 21:00 мск 14 августа будет наблюдаться переменная облачность, местами дожди разной интенсивности, грозы с максимальными порывами ветра до 20 м/с, температура воздуха днем может достигать 32 градусов тепла", - говорится в сообщении.
В связи с погодными условиями в регионе возможны аварии на электросетях, затруднения движения транспорта, нарушения в работе систем ЖКХ, добавили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют населению во время непогоды не ставить машины возле высоких деревьев, рекламных конструкций и недостроенных зданий, не ходить рядом с ними, избегать линий электропередачи, а водителям советуют по возможности отказаться от поездок.