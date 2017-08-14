МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Вологодской области

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ТАСС, 14 августа. Главное управление МЧС России по Вологодской области объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемой в понедельник непогодой. До вечера 14 августа в регионе прогнозируется гроза, местами град, усиление ветра до 19 метров в секунду, сообщили в управлении.
"По данным "Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", до 18 часов 14 августа на территории Вологодской области прогнозируется местами гроза и град, при грозе - усиление ветра до 19 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В ряде районов региона подтоплены поля, сроки заготовки кормов сорваны. Особо пострадал от дождей город Вытегра на севере области, на который в ночь на 27 июля выпало 115% месячной нормы осадков. В результате ручей Вянг в центре Вытегры вышел из берегов, подтопив десять улиц, около 30 частных домов с участками, в которых проживает 91 человек. В Вытегорском районе дожди подмыли участки на четырех дорогах, их оперативно восстановили. В городе вводился режим ЧС.