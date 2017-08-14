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МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 13:08 UTC+3 ТАСС

В ведомстве сообщили о возможном приостановлении движения на паромной переправе в целях безопасности граждан

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ТАСС, 14 августа. МЧС предупреждает, что в 14 и 15 августа в Крыму ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта вечером 14 августа и в течение суток 15 августа в Крыму, в том числе в Симферополе, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают, что в связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных рекламных конструкций и ветхих строений.

Также в ведомстве уточнили, что в целях безопасности граждан движение на паромной переправе на период непогоды, возможно, будет временно приостановлено. Крымские спасатели рекомендуют всем жителям и гостям полуострова соблюдать правила безопасного поведения, а также воздержаться в этот период от походов в горы и выхода в море.

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