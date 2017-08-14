МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму

Оленеводы Арктики, Сибири и Дальнего Востока поучаствуют во Всемирном конгрессе в ШвецииОбщество 14 августа, 14:56
Гостям ВЭФ-2017 на "Улице Дальнего Востока" представят визитные карточки регионовВ стране 14 августа, 14:49
Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата "6+1"Международная панорама 14 августа, 14:49
IAAF не имела претензий к российским спортсменам по поводу соблюдения регламента на ЧМСпорт 14 августа, 14:44
Первый международный фестиваль тувинской баранины стартовал под КызыломНовости партнеров 14 августа, 14:40
"Барселона" договорилась с "Гуанчжоу Эвергранд" о трансфере Паулиньо за €40 млнСпорт 14 августа, 14:37
Лучшие животноводы Тувы получили солнечные электростанцииНовости партнеров 14 августа, 14:34
Порт Антверпен прекратил прием судов из-за аварии контейнеровоза из ГонконгаТранспорт 14 августа, 14:27
Тувинские животноводы попросили улучшить условия кредитования КФХ и чабановНовости партнеров 14 августа, 14:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 августа. МЧС предупреждает, что в 14 и 15 августа в Крыму ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта вечером 14 августа и в течение суток 15 августа в Крыму, в том числе в Симферополе, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В МЧС предупреждают, что в связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных рекламных конструкций и ветхих строений.
Также в ведомстве уточнили, что в целях безопасности граждан движение на паромной переправе на период непогоды, возможно, будет временно приостановлено. Крымские спасатели рекомендуют всем жителям и гостям полуострова соблюдать правила безопасного поведения, а также воздержаться в этот период от походов в горы и выхода в море.