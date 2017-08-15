Занятия по безопасности пройдут в учебных заведениях РФ 1 сентября

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Месячник безопасности детей, который начался во вторник и продлится в России до 15 сентября, проводится МЧС РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Мероприятия в основном направлены на подготовку детей и молодежи к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуациях, привитие навыков безопасного поведения на дорогах, адаптацию после летних каникул", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, 1 сентября в учреждениях начального и среднего образования будет проведено специальное занятие, на котором учащимся расскажут о соблюдении мер безопасности и действиях при ЧС и пожарах. "В рамках месячника на объектах образования планируется проводить инструктажи и беседы с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, тактико-строевые учения и практические тренировки по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров", - отметил представитель МЧС России.
В День знаний и в течение последующей недели сентября с учащимися будут проведены специальные занятия по вопросам обеспечения комплексной безопасности и практические тренировки по отработке действий в случае возникновения ЧС.