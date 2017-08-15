Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Занятия по безопасности пройдут в учебных заведениях РФ 1 сентября

Общество Безопасная жизнь
15 августа, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Специальные занятия состоятся в рамках месячника безопасности МЧС для детей , где расскажут о соблюдении мер безопасности и необходимых действиях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Месячник безопасности детей, который начался во вторник и продлится в России до 15 сентября, проводится МЧС РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Мероприятия в основном направлены на подготовку детей и молодежи к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуациях, привитие навыков безопасного поведения на дорогах, адаптацию после летних каникул", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 1 сентября в учреждениях начального и среднего образования будет проведено специальное занятие, на котором учащимся расскажут о соблюдении мер безопасности и действиях при ЧС и пожарах. "В рамках месячника на объектах образования планируется проводить инструктажи и беседы с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, тактико-строевые учения и практические тренировки по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров", - отметил представитель МЧС России.

В День знаний и в течение последующей недели сентября с учащимися будут проведены специальные занятия по вопросам обеспечения комплексной безопасности и практические тренировки по отработке действий в случае возникновения ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейских
5
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
6
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
7
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама