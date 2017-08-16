Спасатели ликвидировали природный пожар площадью 20 га в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Природный пожар, который разгорелся во вторник, 15 августа, в Каменском районе Ростовской области на территории Старостаничного сельского поселения, ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 га, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 09:00 (мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Ранее, в 06:30 (мск), пожар был локализован. Подразделения пожарной охраны продолжают работу на месте, проводится окарауливание территории", - сказали в пресс- службе.

Пожар начался в 17:40 (мск) 15 августа - загорелась сухая растительности на территории Каменского района. В результате усиления ветра пожар перешел на хвойный лесной массив, расположенный на землях поселений Каменского района. Возгорание было верховым.

По уточненной информации, для тушения пожара были привлечены от МЧС 123 человека личного состава и 25 единиц техники. Также в борьбе с пожаром помогали 40 человек добровольцев из числа местных жителей. Были задействованы вертолет МЧС России и беспилотные летательные аппараты для разведки обстановки. В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.