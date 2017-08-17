Спасатели пытаются локализовать крупный пожар на складе в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения при поддержке авиации принимают все меры для локализации серьезного пожара на складе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

"Принимаются все меры для скорейшей локализации пожара, площадь которого составляет 15 тыс. кв. метров", - сказал он.

Денисов уточнил, что к моменту прибытия пожарных внутри склада уже происходило интенсивное горение товаров на площади 800 кв. метров. "Пожарным пришлось защищать от пожара припаркованные машины, так как шел мощный выброс пламени", - сказал он.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило в 23:04 16 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару присвоен третий номер сложности (максимальный в Москве пятый), на складе произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет.

Борьбу с огнем ведут более 130 человек, задействовано 53 единицы специальной техники, а также два противопожарных вертолета Московского авиационного центра.