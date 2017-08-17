Самолет МЧС 12-й раз вылетит в Армению для тушения лесного пожара

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ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Российские и армянские специалисты на вертолете Министерства обороны Армении провели в четверг утром воздушную разведку над районом пожара в заповеднике "Хосровский лес". По ее итогам принято решение совершить очередной - 12-й по счету - сброс воды с противопожарного самолета Ил-76 МЧС России для окончательного уничтожения отдельных очагов огня, сообщили ТАСС в МЧС Армении.
Крупный пожар в заповеднике "Хосровский лес", расположенном в 60 км к юго-востоку от Еревана, возник в минувшую субботу. Вследствие жаркой погоды и ветра огонь быстро распространился, им были охвачены сотни гектаров. Для борьбы со стихией российское правительство по просьбе армянской стороны направило противопожарный Ил-76. В течение двух дней - во вторник и в среду - самолет осуществил 11 вылетов. В среду вечером МЧС Армении объявило, что основные очаги пожара были потушены.
За один заход Ил-76 МЧС России, оснащенный выливными авиационными приборами, способен сбросить на очаги пожаров более 42 тонн воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 метров, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире.
На проведенном в понедельник рабочем совещании президент Армении Серж Саргсян выразил особую благодарность коллегам из России, которые "оперативно откликнулись на просьбу армянской стороны о помощи и сейчас принимают активное участие в важной работе по тушению пожара".