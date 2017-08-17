Первый замглавы МЧС РФ вручил приморским спасателям ведомственные медали

ТАСС, 17 августа. Ведомственными медалями награждены спасатели Приморского края, ликвидировавшие последствия тайфуна "Лайонрок", прошедшего в регионе в 2016 году. Награды вручил первый замглавы МЧС России Владимир Степанов, сообщили в четверг в пресс-службе местного главка министерства.

"Владимир Степанов наградил ведомственными медалями сотрудников различных подразделений министерства в Приморском крае. Все они принимали непосредственное участие в ликвидации последствий мощного тайфуна "Лайонрок", который обрушился на территорию края в 2016 году. Тогда стихия нанесла масштабный ущерб дорогам, мостам, системе энергетики, а главное - лишила крова и нажитого имущества сотен людей", - рассказали в пресс-службе.

Мероприятие, как отметили в ведомстве, прошло в рабочей обстановке, поскольку сейчас эти же спасатели ликвидируют последствия мощного паводка в регионе. Степанов поблагодарил коллег за проявленную самоотверженность, умелые и решительные действия при ликвидации последствий стихийного бедствия.