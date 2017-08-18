Глава МЧС предлагает перенести начало учебного года в школах с незаконченным ремонтом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил перенести начало учебного года в образовательных учреждениях, в которых к 1 сентября не будет закончен ремонт, особенно в зонах чрезвычайных ситуаций.

"Там, где не завершится ремонт, переносите начало учебного года. Это касается и зон чрезвычайных ситуаций", - сказал он на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пучков подчеркнул, что вопросы безопасности детей должны быть на первом месте.

Как сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Вадим Гайдов, ремонтные работы до сих пор продолжаются на 5,5 тыс. объектах образования. В девяти регионах учебный процесс может начаться параллельно с ремонтом. "Здесь есть риски, как связанные со здоровьем детей, так и с их безопасностью. Обустройство школ должно быть завершено к 1 сентября", - сказал Гайдов.