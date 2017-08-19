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Спасатели ликвидировали угрозу распространения огня на поселок под Волгоградом

Общество Безопасная жизнь
19 августа, 22:11 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 19, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что МЧС планирует эвакуацию жителей населенного пункта Каменный Буерак из-за крупного природного пожара

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ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Угроза распространения огня от природного пожара на жилые дома поселка Каменный Буерак под Волгоградом ликвидирована, эвакуации жителей не потребовалось. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МЧС Дмитрий Доценков.

"Фронт огня крупного природного пожара проходит в трех километрах от поселка Каменный Буерак, угроза распространения огня на населенный пункт ликвидирована, предстоящую ночь все жители будут ночевать в своих домах", - сказал Доценков.

Он уточнил, что группировка сил и средств по ликвидации возгорания сухой растительности на площади 300 га, увеличена и в настоящее время включает в себя более 400 человек и 70 единиц техники. "Для оказания помощи в тушении пожара прибыли военные, ситуация находится полностью под контролем", - отметил представитель МЧС.

Информация о крупном возгорании сухой растительности вблизи поселка Каменный Буерак, который находится на границе Городищенского района Волгоградской области и Дзержинского района Волгограда, поступила в 11:26 мск. Около 17:30 мск возникла угроза распространения огня на поселок. Работы сводной группировки пожарных МЧС, работников лесничества, а также военнослужащих по локализации пожара продолжаются.

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