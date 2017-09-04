Все пляжи Красноярского края закрыты в связи окончанием сезона

УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансовых правилСпорт 4 сентября, 17:50
Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседованийМеждународная панорама 4 сентября, 17:40
Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДРМеждународная панорама 4 сентября, 17:36
"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в СШАПолитика 4 сентября, 17:35
Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 4 сентября, 17:30
Витиньо и Дзагоев включены в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионовСпорт 4 сентября, 17:08
"Ельцин Центр" запускает автобусные экскурсии на малую родину первого президента РоссииНовости Урала 4 сентября, 16:56
Колобков: сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодостьСпорт 4 сентября, 16:47
Порзингис: опыт игроков, выступавших в НБА, делает сборную России опасным соперникомСпорт 4 сентября, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 сентября. МЧС сообщило о закрытии всех пляжей на территории Красноярского края, сказали в понедельник ТАСС в пресс-службе местного главка министерства.
"На сегодняшний день на территории края ввиду окончания летней оздоровительной кампании и понижения среднесуточных температур закрыты все пляжи. Последние два в Шарыповском районе закрыты сегодня", - сказали в пресс-службе.
Всего в этом сезоне были официально открыты 28 пляжей. Ни один человек не погиб на них за лето, отмечают в МЧС. В необорудованных для купания местах также выставлялись спасательные посты.