Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все пляжи Красноярского края закрыты в связи окончанием сезона

Общество Безопасная жизнь
4 сентября, 17:20 UTC+3 ТАСС

Всего летом в регионе были открыты 28 пляжей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 сентября. МЧС сообщило о закрытии всех пляжей на территории Красноярского края, сказали в понедельник ТАСС в пресс-службе местного главка министерства.

"На сегодняшний день на территории края ввиду окончания летней оздоровительной кампании и понижения среднесуточных температур закрыты все пляжи. Последние два в Шарыповском районе закрыты сегодня", - сказали в пресс-службе.

Всего в этом сезоне были официально открыты 28 пляжей. Ни один человек не погиб на них за лето, отмечают в МЧС. В необорудованных для купания местах также выставлялись спасательные посты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
ГСУ СК Москвы опровергло данные о следственных действиях в здании
3
Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется
4
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи
5
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
6
Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве
7
У посольства Мьянмы в Москве задержаны 20 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама