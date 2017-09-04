Все пляжи Красноярского края закрыты в связи окончанием сезона

ТАСС, 4 сентября. МЧС сообщило о закрытии всех пляжей на территории Красноярского края, сказали в понедельник ТАСС в пресс-службе местного главка министерства.

"На сегодняшний день на территории края ввиду окончания летней оздоровительной кампании и понижения среднесуточных температур закрыты все пляжи. Последние два в Шарыповском районе закрыты сегодня", - сказали в пресс-службе.

Всего в этом сезоне были официально открыты 28 пляжей. Ни один человек не погиб на них за лето, отмечают в МЧС. В необорудованных для купания местах также выставлялись спасательные посты.