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Сотрудники МЧС создали переправу через каньон Моткины Щеки в Иркутской области

Общество Безопасная жизнь
8 сентября, 23:33 UTC+3 ТАСС

В ведомстве пояснили, что сложность схода с маршрута и паводки неоднократно становились причинами несчастных случаев

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ТАСС, 8 сентября. Тросовая переправа через каньон Моткины щеки создана в Иркутской области силами местного гарнизона спасателей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Для предотвращения несчастных случаев на одном из участков самого популярного пешего и водного маршрута Иркутской области, пролегающем через каньон Моткины Щеки в Восточном Саяне, спасатели региона соорудили тросовую переправу", - сказали в пресс-службе.

"Во время ливней вода в каньоне за считанные часы поднимается на несколько метров. Переброска группы с одного берега на другой становится невозможной. Да и в целом отдаленность места, сложность схода с маршрута и паводки неоднократно становились причиной несчастных случаев в этом месте", - добавил начальник Байкальского поисково- спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров.

Он же выступил с инициативой создать переправу. Выполнением всех необходимых работ занялись спасатели и добровольцы из числа опытных туристов. Они закрепили 40-метровый стальной трос на монолитных камнях, соединив два берега.

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