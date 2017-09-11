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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Алтайском крае 12 сентября

Общество Безопасная жизнь
11 сентября, 18:03 UTC+3 ТАСС

Из-за погодных условий подразделения ведомства переведены в режим повышенной готовности

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ТАСС, 11 сентября. Гроза и шквалистый ветер ожидаются во вторник, 12 сентября, в Алтайском крае. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"По данным синоптиков, 12 сентября на большей части территории Алтайского края ожидаются дожди, по югу с грозой, сопровождающиеся ветром до 22 м/с", - сказал представитель МЧС.

В связи с непогодой подразделения министерства переведены в режим повышенной готовности. Властям переданы рекомендации по мерам безопасности. Жителей просят при ухудшении погоды держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, соблюдать правила дорожного движения.

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