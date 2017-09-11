Пожарные спасли от огня пожилую женщину в Твери

ТАСС, 11 сентября. Пенсионерка спасена на пожаре, произошедшем в квартире жилого дома в Твери. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире в городе Тверь на улице Пржевальского. По прибытию огнеборцев на место пожара из окна второго этажа кирпичной пятиэтажки шел черный дым, очевидцы сообщили, что в квартире может находиться человек", - сказали в пресс-службе.

Во время разведки пожарные вскрыли дверь квартиры и нашли в ванной 94-летнюю хозяйку квартиры. Она была передана скорой помощи с отравлением угарным газом и небольшими ожогами. "Предварительно, огонь разгорелся по причине короткого замыкания электрооборудования. В результате пожара частично повреждена внутренняя отделка квартиры", - добавили в МЧС.