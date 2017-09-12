МЧС: сильные дожди не повлияют на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае

ТАСС, 12 сентября. МЧС предупредило о сильных дождях в нескольких районах Хабаровского края во вторник. По данным ведомства, они не повлияют на уровень воды в реках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка министерства.

"12 сентября в центральных и южных районах Хабаровского края ожидаются дожди, местами сильные. Прогнозируется ухудшение метеорологической обстановки в Бикинском, Вяземском, районе имени Лазо, Амурском, Нанайском и Хабаровском районах. Однако, по расчетам специалистов, выпавшие осадки пройдут без осложнения паводковой обстановки на основных реках края", - сказали в пресс- службе.

Тем не менее, в МЧС держат обстановку на контроле. Налажено взаимодействие с Росгидрометом и едиными дежурно-диспетчерскими службами. "В настоящее время на Амуре отмечаются низкие уровни воды и до достижения уровней неблагоприятного явления имеется запас до 1,5 метров. Поэтому выпавшие осадки и сбросы ГЭС на территории области не несут каких-либо угроз", - цитируют в ведомстве замначальника главка Виталия Дарчия.

Однако, как отмечают спасатели, дожди ненадолго могут подтопить улицы и дворы. В МЧС просят граждан быть бдительными.