Спасатели нашли живым мужчину, заблудившегося неделю назад в лесу в Приморье

ТАСС, 13 сентября. Заблудивший в лесу в Пожарском районе Приморья мужчина найден, угрозы его жизни нет. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, прибывшие на поиски заблудившегося в Пожарском районе мужчины, оперативно обнаружили его в районе реки Бешеная. Состояние здоровья найденного мужчины удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Житель села Новогордеевка, 1981 года рождения, ушел в лес 8 сентября и не вернулся. Заявка на оказание помощи в его поисках поступила спасателям только 12 сентября. В операции участвовали 13 человек, включая кинологический расчет, и 4 единицы техники, в том числе беспилотник.