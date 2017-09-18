В Железногорске офицерские звания получили 99 слушателей пожарной академии

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ТАСС, 18 сентября. Погоны младших лейтенантов получили 99 слушателей выпускного курса Сибирской пожарно-спасательной академии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.
Торжественная церемония состоялась на плацу вуза. "Сегодня для каждого из вас важный день, вы получили первые в жизни офицерские погоны, но по-прежнему остаетесь учащимися академии, впереди у вас сложный и ответственный год обучения. Желаю вам терпения, трудолюбия, и не забывайте, что не погоны делают из человека офицера, а его отношение к службе, своим обязанностям и окружающим его людям", - обратился к офицерам начальник академии Александр Макаров.
На мероприятии присутствовали почетные гости города, личный состав академии, ветераны и родственники слушателей. Еще через год эти же младшие лейтенанты получат очередное звание и отправятся по местам несения службы.