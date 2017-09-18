Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Железногорске офицерские звания получили 99 слушателей пожарной академии

Общество Безопасная жизнь
18 сентября, 13:13 UTC+3 ТАСС

На мероприятии присутствовали почетные гости города, личный состав академии, ветераны и родственники слушателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 сентября. Погоны младших лейтенантов получили 99 слушателей выпускного курса Сибирской пожарно-спасательной академии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Торжественная церемония состоялась на плацу вуза. "Сегодня для каждого из вас важный день, вы получили первые в жизни офицерские погоны, но по-прежнему остаетесь учащимися академии, впереди у вас сложный и ответственный год обучения. Желаю вам терпения, трудолюбия, и не забывайте, что не погоны делают из человека офицера, а его отношение к службе, своим обязанностям и окружающим его людям", - обратился к офицерам начальник академии Александр Макаров.

На мероприятии присутствовали почетные гости города, личный состав академии, ветераны и родственники слушателей. Еще через год эти же младшие лейтенанты получат очередное звание и отправятся по местам несения службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Биография Зураба Соткилавы
3
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
4
Умер оперный певец Зураб Соткилава
5
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28
6
В Чебоксарах "заминировали" сразу 12 зданий
7
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама