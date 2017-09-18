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Спасатели продолжают поиск троих человек, перевернувшихся на Оби в Томской области

Общество Безопасная жизнь
18 сентября, 15:32 UTC+3 ТАСС

В поисково-спасательной операции участвуют 82 человека и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8

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ТАСС, 18 сентября. Поиск троих мужчин, которые перевернулись на лодке на Оби в Томской области, продолжаются, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Третий день продолжаются поиски троих мужчин в Колпашевском районе. За два дня спасателями и волонтерами в ходе поисково-спасательных работ обследовано пешими группами 30 км береговой линии, 25 кв. км акватории, 30 кв. км - с применением вертолета Ми-8. Задействованы беспилотные авиационные системы", - сказали в ведомстве.

Всего в операции задействовано 82 человека и 24 единицы техники.

ЧП произошло в ночь на 16 сентября в районе острова Тягаловский Колпашевского района. Перевернулась лодка "Казанка" с пятью мужчинами на борту. Все они жители Новосибирска, которые приехали на рыбалку и вышли на воду, пренебрегая правилами безопасности. Двоих мужчин удалось спасти местным рыбакам, судьба троих до сих пор неизвестна.

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