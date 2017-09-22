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Пожар в частном секторе в Новочеркасске Ростовской области ликвидирован, пострадавших нет

Общество Безопасная жизнь
22 сентября, 19:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, сентября. /ТАСС

Площадь возгорания составила 340 метров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе города Новочеркасска Ростовской области, где днем в пятницу загорелись три постройки, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара - 340 кв. метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске произошел пожар в частном секторе, был объявлен повышенный ранг пожара в связи с маловодностью района. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 26 челочек и семь единиц техники.

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