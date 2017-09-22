Пожар в частном секторе в Новочеркасске Ростовской области ликвидирован, пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в частном секторе города Новочеркасска Ростовской области, где днем в пятницу загорелись три постройки, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара - 340 кв. метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске произошел пожар в частном секторе, был объявлен повышенный ранг пожара в связи с маловодностью района. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 26 челочек и семь единиц техники.