МЧС Башкирии объявило экстренное предупреждение из-за заморозков до 5 градусов ниже нуля

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УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Управление МЧС по Башкирии предупредило о прогнозируемых во вторник в регионе заморозках до 5 градусов ниже нуля.
"[Объявлено] штормовое и экстренное предупреждение. 26 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до… минус 5 градусов. Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях… в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур", - говорится в распространенном в понедельник предупреждении.
По прогнозу местного Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидаются "небольшие осадки в виде дождя и снега". Гидрометцентр России, в свою очередь, прогнозирует среднесуточные температуры воздуха на 1-2 градуса ниже нормы в Башкирии в третьей декаде сентября.
Сейчас в столице региона Уфе температура воздуха составляет семь градусов выше нуля.