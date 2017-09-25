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МЧС Башкирии объявило экстренное предупреждение из-за заморозков до 5 градусов ниже нуля

Общество Безопасная жизнь
25 сентября, 14:37 UTC+3 УФА УФА 25, сентября. /ТАСС

В связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления повышается вероятность возникновения бытовых пожаров

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УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Управление МЧС по Башкирии предупредило о прогнозируемых во вторник в регионе заморозках до 5 градусов ниже нуля.

"[Объявлено] штормовое и экстренное предупреждение. 26 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до… минус 5 градусов. Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях… в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур", - говорится в распространенном в понедельник предупреждении.

По прогнозу местного Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидаются "небольшие осадки в виде дождя и снега". Гидрометцентр России, в свою очередь, прогнозирует среднесуточные температуры воздуха на 1-2 градуса ниже нормы в Башкирии в третьей декаде сентября.

Сейчас в столице региона Уфе температура воздуха составляет семь градусов выше нуля.

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