Ожидающие в очереди на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В очереди на паромную переправу в Керчи стоят порядка 1500 человек, более 1100 автомобилей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Очереди на погрузку ожидают около 500 легковых автомобилей, более 600 грузовых автомобилей, 45 автобусов. Общее количество людей, ожидающих погрузку, составляет около 1500 человек. Граждане на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым", - сказали в ведомстве.

Данная ситуация была спрогнозирована, и все службы были к ней готовы, отметили в МЧС. На месте организовано противопожарное, медицинское и психологическое обеспечение. Осуществляется подвоз питьевой воды и горюче-смазочных материалов. Развернут городок жизнеобеспечения МЧС для отдыха граждан с маленькими детьми. Работают две полевые кухни с бесплатной выдачей каши, чая, горячей воды.

"Сотрудники главного управления и подразделений МЧС делают все возможное, чтобы сделать пребывание людей на переправе комфортным и безопасным. Круглосуточный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на любые сложности - вот наша первостепенная задача. Необходимо отметить, что люди относятся к сложившейся ситуации с пониманием, сохраняют спокойствие и благодарят спасателей", - цитируют в ведомстве начальника крымского главка МЧС Сергея Шахова.