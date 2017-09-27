Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ожидающие в очереди на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым

Общество Безопасная жизнь
27 сентября, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На переправе ожидают погрузку около 1500 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В очереди на паромную переправу в Керчи стоят порядка 1500 человек, более 1100 автомобилей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"Очереди на погрузку ожидают около 500 легковых автомобилей, более 600 грузовых автомобилей, 45 автобусов. Общее количество людей, ожидающих погрузку, составляет около 1500 человек. Граждане на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым", - сказали в ведомстве.

Данная ситуация была спрогнозирована, и все службы были к ней готовы, отметили в МЧС. На месте организовано противопожарное, медицинское и психологическое обеспечение. Осуществляется подвоз питьевой воды и горюче-смазочных материалов. Развернут городок жизнеобеспечения МЧС для отдыха граждан с маленькими детьми. Работают две полевые кухни с бесплатной выдачей каши, чая, горячей воды.

"Сотрудники главного управления и подразделений МЧС делают все возможное, чтобы сделать пребывание людей на переправе комфортным и безопасным. Круглосуточный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на любые сложности - вот наша первостепенная задача. Необходимо отметить, что люди относятся к сложившейся ситуации с пониманием, сохраняют спокойствие и благодарят спасателей", - цитируют в ведомстве начальника крымского главка МЧС Сергея Шахова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
7
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама