В Хабаровском крае остаются без света около тысячи человек

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Около тысячи человек остаются без электричества в южных районах Хабаровского края. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

На утро понедельника электричество было отключено в 45 населенных пунктах четырех южных районов края из-за повреждения ЛЭП. Без света оставалось более шести тысяч человек.

"В большинстве населенных пунктов Хабаровского края электроснабжение восстановлено. В Хабаровском районе все поселения подключены по штатной схеме, имеются локальные отключения в восьми населенных пунктах Бикинского, Вяземского районов и района им. Лазо. Всего без энергоснабжения остаются 322 дома, в которых проживает около тысячи человек", - уточнили в пресс-службе управления.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены 18 бригад (44 человека, в распоряжении которых 17 единиц техники).