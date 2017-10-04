В Мордовии подвели итоги конкурса детского рисунка ко Дню гражданской обороны

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Победителей конкурса детского рисунка ко Дню гражданской обороны наградили в Мордовии, сообщает республиканский главк МЧС.
"В течение осени школьники рисовали свои работы, а к 4 октября оргкомитет подвел итоги", - говорится в сообщении. Победителей конкурса пригласили на торжественное мероприятие, которое прошло в государственном музыкальном театре им. И. М. Яушева. Начальник ГУ МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов вручил им торты.
4 октября гражданской обороне России исполнилось 85 лет. Во всех школах проходит открытый урок по ГО. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в среду стартовал ежегодный месячник по гражданской обороне, в рамках которого в регионах пройдут Дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях МЧС России.
"По всей стране будут организованы выставки современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны. В общеобразовательных учреждениях состоятся открытые уроки по основам безопасности", - сказал собеседник агентства.