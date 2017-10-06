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МЧС предупредило о возможных подтоплениях в Крыму из-за ливней

Общество Безопасная жизнь
6 октября, 14:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, октября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что возможны нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Крым предупредило о возможных подтоплениях населенных пунктов в регионе из-за ливней, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем", - приводятся в сообщении слова начальника регионального ГУ МЧС Сергея Шахова.

Ранее сообщалось, что крымский главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 25 м/с, дождях и грозах, которые ожидаются в Крыму 8 и 9 октября, а также о возможном понижении температуры воздуха на 8-10 градусов. В настоящее время в Крыму дневная температура составляет плюс 21 градус.

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