В Железногорске Красноярского края открыли памятник пожарным и спасателям

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Памятник пожарным и спасателям открыт в городе Железногорске Красноярского края, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"Памятник, изготовленный руками сотрудников нашего управления, посвящен тем, кто находился и находится на круглосуточной вахте по защите людей и имущества от огня. Это также дань уважения ветеранам пожарной охраны и всем тем, кто чтит славные традиции огнеборцев России", - цитируют в пресс-службе слова начальника Специального управления федеральной противопожарной службы № 2 МЧС России Владимира Дерышева.
Эскиз мемориала сделал ветеран пожарной охраны Сергей Колганов, а изготовил его сотрудник МЧС Виталий Подстрелов. На церемонии, кроме первых лиц города, присутствовали ветераны пожарной охраны, курсанты и кадеты. Событие приурочено к 70-летию со дня образования Специальной пожарной охраны России, отметили в ведомстве.