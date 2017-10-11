Площадь лесных пожаров в Приморье сократилась на 1 тыс. га

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более половины лесных пожаров в Приморском крае ликвидированы или локализованы, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю.
"На данный момент ликвидировано девять пожаров и 30 локализовано. Общую площадь пожаров удалось сократить на 1 тыс. га", - уточнил собеседник агентства.
В среду к тушению пожаров подключился самолет Ил-76 МЧС России, он совершил один сброс воды массой 42 тонны. В борьбе с пожарами также задействованы два самолета-амфибии Бе-200ЧС.
Прибывший на усиление борьбы с огнем Ил-76 один - из самых больших противопожарных самолетов в мире. Он оборудован специальными водовыливными устройствами, которые устанавливаются внутрь самолета, за один раз на очаг пожара он может сбросить 42 тонны воды. За это Ил-76 называют противопожарным танкером и водяным бомбардировщиком. "При сливе им воды на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров", - рассказали в ГУ МЧС.
Кроме того, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом. Сейчас основные усилия авиации и наземной группировки специалистов лесного хозяйства сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний.
"Ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в региональном главке МЧС.
Ситуация с лесными пожарами в Приморском крае обострилась несколько дней назад. Как сообщили ранее в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, причина всех возгораний - безответственное поведение людей в лесах при сборе урожая шишек, других дикоросов и во время охоты. Приморье - единственный регион в России, где в октябре столь активно действуют лесные пожары.