Сотрудники МЧС в Чечне обезвредили обнаруженную под землей авиабомбу весом 500 кг

Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
Фернандо Йерро проведет церемонию жеребьевки европейских стыковых матчей ЧМ-2018Спорт 13 октября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС России по Чечне обнаружили в Ачхой-Мартановском районе республики и обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, пролежавшую в земле более 20 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Накануне в Чеченской Республике пиротехническим расчетом МЧС России была обезврежена 500-килограммовая авиабомба. Опасная находка была обнаружена на окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района. Взрывоопасный предмет пролежал под землей более 20 лет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в операции было задействовано восемь человек и три единицы техники. "Для обезвреживания авиабомбы из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов. На специальной технике чрезвычайного ведомства авиабомбы были транспортированы на полигон и уничтожены путем подрыва", - уточнили в ведомстве.
В управлении добавили, что с начала года саперы МЧС России обезвредили на территории Чечни восемь авиабомб.