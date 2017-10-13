Сотрудники МЧС в Чечне обезвредили обнаруженную под землей авиабомбу весом 500 кг

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты ГУ МЧС России по Чечне обнаружили в Ачхой-Мартановском районе республики и обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, пролежавшую в земле более 20 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Накануне в Чеченской Республике пиротехническим расчетом МЧС России была обезврежена 500-килограммовая авиабомба. Опасная находка была обнаружена на окраине села Бамут Ачхой-Мартановского района. Взрывоопасный предмет пролежал под землей более 20 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в операции было задействовано восемь человек и три единицы техники. "Для обезвреживания авиабомбы из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов. На специальной технике чрезвычайного ведомства авиабомбы были транспортированы на полигон и уничтожены путем подрыва", - уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что с начала года саперы МЧС России обезвредили на территории Чечни восемь авиабомб.