Инспекторы МЧС взяли на контроль безопасность одиноких пенсионеров и инвалидов Красноярска

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожарная безопасность одиноких пенсионеров Красноярска взята на особый контроль инспекторов краевого ГУ МЧС РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Одинокие пенсионеры - под особым вниманием сотрудников МЧС. Сотрудники надзорной деятельности Советского района города Красноярска приняли участие в совместном рейде с представителями центра социального обслуживания граждан с целью выявления нарушений в области пожарной безопасности в домах и квартирах, где одиноко проживают пожилые люди и инвалиды", - сказали в пресс-службе.
Выявленные недостатки пожарной безопасности в домах пенсионеров были задокументированы. Власти решают вопрос о выделении денег на их устранение. Также были проведены профилактические беседы.
"Следует заметить, что такие профилактические рейды проводятся для пожилых людей регулярно, они способствует значительному уменьшению всевозможных трагических случаев", - добавили в МЧС.