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МЧС: в Приморье самые низкие за Уралом расходы на пожарную безопасность лесов

Общество Безопасная жизнь
18 октября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В докладе, представленном на экстренном заседании комиссии по ЧС края, указывается на недостаточность мер по обеспечению пожарной безопасности в регионе

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Приморье меньше всех зауральских регионов тратит на обеспечение пожарной безопасности в лесах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

Доклад, содержащий эти данные, был представлен на экстренном заседании комиссии по ЧС края под руководством заместителя губернатора края Александра Юрова.

"В Приморском крае самый низкий за Уралом показатель расходов консолидированного бюджета на пожарную безопасность в лесах - всего 0,01%, при том что лесами покрыто 79% территории региона. Недостаточность мер на муниципальном уровне подтверждается ежедневным возникновением до 15 возгораний растительности в населенных пунктах и между поселениями", - говорится в докладе.

В СРЦ назвали слабой в том числе и работу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в чью компетенцию входят не только контрольные, но и организационные функции. "Системы управления в регионе не работает, начиная с сельских старост, организации работы на муниципальном уровне и заканчивая должностными лицами федеральных органов исполнительной власти", - процитировали в пресс-службе руководителя СРЦ МЧС РФ Сергея Диденко, выступившего по видеоконференцсвязи на комиссии.

Поскольку в Приморье упала температура воздуха, СРЦ отзывает из региона три своих самолета, участвующих в тушении пожаров. Однако ведомство оставляет в Приморье 200 командированных туда спасателей.

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