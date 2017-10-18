МЧС: в Приморье самые низкие за Уралом расходы на пожарную безопасность лесов

Левитин: база олимпийской сборной по настольному теннису появится на Дальнем ВостокеСпорт 18 октября, 15:21
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлогоЭкономика и бизнес 18 октября, 15:19
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 годуЭкономика и бизнес 18 октября, 15:09
Медведев исключил несколько человек из президиума ВАКНаука 18 октября, 15:06
Трафик через Панамский канал увеличился по итогам финансового года на 22%Транспорт 18 октября, 15:05
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался, что думал о суицидеСпорт 18 октября, 14:54
Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационнойСпорт 18 октября, 14:48
Кабаева: художественная гимнастика будет популярна даже в эпоху киберспортаСпорт 18 октября, 14:48
Браслеты "Тройка" появились в продаже в московском метроОбщество 18 октября, 14:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Приморье меньше всех зауральских регионов тратит на обеспечение пожарной безопасности в лесах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.
Доклад, содержащий эти данные, был представлен на экстренном заседании комиссии по ЧС края под руководством заместителя губернатора края Александра Юрова.
"В Приморском крае самый низкий за Уралом показатель расходов консолидированного бюджета на пожарную безопасность в лесах - всего 0,01%, при том что лесами покрыто 79% территории региона. Недостаточность мер на муниципальном уровне подтверждается ежедневным возникновением до 15 возгораний растительности в населенных пунктах и между поселениями", - говорится в докладе.
В СРЦ назвали слабой в том числе и работу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в чью компетенцию входят не только контрольные, но и организационные функции. "Системы управления в регионе не работает, начиная с сельских старост, организации работы на муниципальном уровне и заканчивая должностными лицами федеральных органов исполнительной власти", - процитировали в пресс-службе руководителя СРЦ МЧС РФ Сергея Диденко, выступившего по видеоконференцсвязи на комиссии.
Поскольку в Приморье упала температура воздуха, СРЦ отзывает из региона три своих самолета, участвующих в тушении пожаров. Однако ведомство оставляет в Приморье 200 командированных туда спасателей.